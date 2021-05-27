الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية جوايانا التعاونية بمناسبة يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جوايانا التعاونية محمد عرفان علي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.