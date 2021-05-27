 الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية جوايانا التعاونية بمناسبة يوم الاستقلال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية جوايانا التعاونية بمناسبة يوم الاستقلال

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 2:03 م | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 2:03 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جوايانا التعاونية محمد عرفان علي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


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