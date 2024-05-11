علق الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على رفض وإدانة مجلس نقابة الصحفيين للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت: «نحن لا نعتدي على حق أحد، الأمر متعلق بداخل المسجد وصلاة الجنازة التي تقام وحرمة الميت ومشاعر أهله».

وأكد أن القرار الصادر عن الوزارة اليوم، لا يمنع التصوير خارج المسجد أو في أي مكان آخر، مضيفًا: «هذه رسالة نصح وإرشاد لكل الناس، فهذا المكان (صلاة الجنازة داخل المساجد) ليس للتصوير أو مجال للتريند، بل للعظة والاعتبار».

وأشار إلى أن القرار يستهدف الحفاظ على حرمة المسجد والمتوفى وكذلك مشاعر أهل الفقيد، منوهًا أن التكالب على تصوير صلوات الجنازة داخل المساجد أصبح مبالغًا فيه، خلال السنوات الأخيرة.

وعن اتخاذ القرار بعد إجراء مشاورات مع نقابة الصحفيين، عقب: «هذا شأن داخلي خاص بالأوقاف حفاظا على المسجد وقدسيته، وبدلًا من الانشغال بالتصوير ادعوا للميت بالرحمة والمغفرة، لنحافظ على السكينة والوقار والهدوء والعظة».

وفي وقت سابق، أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها.

وشدد المجلس على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص - أيًا كان موقعه - حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة.