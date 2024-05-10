قال عادل أبو تيج، نقيب الجزارين، إن أسعار اللحوم البلدية تراجعت إلى 380 جنيها بجميع محال الجزارة.

وأرجع خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، سبب الانخفاض إلى حالة الركود التي يشهدها السوق حاليا، والتي أدت كذلك إلى انخفاض أسعار الأبقار الحية إلى 165 جنيها للكيلو.

وأوضح أن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة السابقة كانت زيادة أسعار الأعلاف؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية قبل توحيد سعر الصرف مؤخرا.

وعلق على مبادرة خفض أسعار اللحوم إلى 250 جنيها في منطقة البدرشين بالجيزة، قائلا إن الفرق في السعر يعود إلى نوع اللحوم ونسبة التصافي والعلف والدهون، لافتا أن اللحوم منخفضة السعر تباع كاملة بالدهون.

وأعرب نقيب الجزارين، عن أمله في ثبات واستقرار أسعار الأبقار الحية عند 165 جنيها للكيلو حتى عيد الأضحى، أو أن تصبح الزيادة بسيطة، مؤكدا أنها لن تكون مرتفعة مثل العام الماضي.