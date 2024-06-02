وفاة طفل غرقاً في حمام سباحة مدرسة خاصة بكفر الزيات

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تجري نيابة كفر الزيات تحقيقاتها في وفاة طفل بالمرحلة الابتدائية غرقاً في حمام السباحة الخاص بإحدى المدارس الخاصة بالقرب من قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية. تم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.



تلقى اللواء، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الزيات يفيد بغرق طفل داخل حمام السباحة الخاص بإحدى المدارس الخاصة بالقرب من طريق قرية الدلجمون بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، مدعومين بسيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، وبالتحقيق تبين وفاة الطفل، الذي يُدعى محمد صبحي التراس ويبلغ من العمر 7 سنوات ومقيم في قرية الدلجمون، غرقاً داخل حمام السباحة الخاص بإحدى المدارس الخاصة بدائرة المركز.

تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم إصدار محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ التدابير اللازمة وبدء التحقيقات.



