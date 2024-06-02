الأونروا تعلق عملها في رفح وتنتقل إلى خان يونس

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علقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) عملها في مدينة رفح في أعقاب دخول الجيش الإسرائيلي للمدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وكتب المدير العام للوكالة فيليبو لازاريني عبر صفحته على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" ليل السبت " أوقفت الأونروا تقديم خدماتها الصحية والخدمات الأخرى الحيوية في رفح".

وتعمل المنظمة الآن من مدينة خان يونس إلى الشمال من رفح ومن وسط قطاع غزة. وكتب لازاريني " في خان يونس اعدنا بدء عملياتنا على الرغم من الضرر الذي لحق بمنشآتنا".

وأكد متحدث باسم المنظمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ليل السبت أن فريق الأونروا غادر رفح وكان يواصل عمله في خان يونس.

وواصلت القوات الإسرائيلية عمليتها في مدينة رفح يوم السبت على الرغم من الانتقادات الدولية واسعة النطاق.

يشار إلى أن إسرائيل تعتبر رفح آخر معقل لحركة حماس الفلسطينية التي شنت هجوما كبيرا على مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.

ولكن العديد من حلفاء إسرائيل يعارضون بشدة التوغل العسكري في رفح نظرا للجوء عدد كبير من المدنيين إليها هربا من القتال في أماكن أخرى في القطاع الساحلي. وقد غادر العديد منهم رفح مرة أخرى منذ ذلك الحين.

ووفقا لمدير الأونروا فإن خان يونس، جنوب المنطقة الساحلية ووسط قطاع غزة ، يوجد بها الآن 7ر1 مليون شخص.

واستأنف الأونروا تدريجيا عملها في خان يونس في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية منها في أبريل الماضي، وهي الآن تقدم الخدمات هناك بشكل أساسي.

وكان عمل الوكالة يتركز في السابق على رفح. وقال لازاريني إن جميع الملاجئ التابعة لمنظمة الإغاثة وعددها 36 أصبحت خاوية الآن.