حذر عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي النازحين الفلسطينيين نحو إقليم المواصي، والذي يعاني بالفعل من اكتظاظ شديد.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، إن إقليم المواصي؛ هو منطقة منخفضة بجانب بحر غزة، يبلغ طولها 12 كيلومترًا، ويتراوح عرضها من 200 إلى 500 متر.

ولفت إلى إقامة 450 ألف شخص بالمنطقة قبل إصدار الجيش الإسرائيلي أوامره بإخلاء شرق ووسط رفح، موضحا أن معظم النازحين الجدد تائهون ولا مكان لهم، حيث يمكن رؤيتهم على شاطئ بحر غزة مباشرة.

وأشار إلى أن مدينة رفح تأوي حاليا 65% من سكان قطاع غزة النازحين من شمال ومدينة غزة، والتي يمنعهم الجيش الإسرائيلي من العودة إليها مجددا، مؤكدا أن إقليم المواصي لا يتسع لاستقبال المزيد من النازحين، لافتًا إلى أن البعض يحاول اللجوء إلى أقاربه أو النوم في الشوارع داخل مناطق النصيرات ودير البلح أو خان يونس.

ونوه إلى أن مدينة خان يونس، والتي كانت تعرف بكثافة سكانها البالغة 350 ألف نسمة، قد دمرت بالكامل، وبات البعض ينصب الخيام من البلاستيك والأخشاب في الأماكن المدمرة.