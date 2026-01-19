رئيس وزراء النرويج يكشف تلقيه رسالة من ترامب تربط جرينلاند بجائزة نوبل للسلام

صرح رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور اليوم الاثنين، بأنه تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه يشعر أنه لم يعد ملزما بالعمل من أجل السلام بعد أن رفضت النرويج منحه جائزة نوبل.

ويبدو أن رسالة ترامب إلى جار ستور، والتي كانت شبكة "بي بي اس" أول من تناولها، تزيد من حدة المواجهة بين واشنطن وأقرب حلفائها بشأن تهديداته بالاستيلاء على جزيرة جرينلاند، التي تتمتع بالحكم الذاتي والتابعة للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). ولإجبار الدول الأوروبية التي أيدت الدنمارك وجرينلاند على إجراء محادثات، أعلن ترامب أول أمس السبت فرض رسوم بنسبة 10% من بداية فبراير على السلع من ثماني دول، من بينها النرويج.

وفي مؤشر على مدى تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة، نظم آلاف من سكان جرينلاند مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجا على أي محاولة للسيطرة على جزيرتهم. وقال رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن في منشور على فيسبوك اليوم الاثنين إن التهديدات بفرض رسوم جمركية لن تغير موقفهم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن نيلسن القول "لن نرضخ للضغوط. نحن نقف بثبات لدعم الحوار والاحترام والقانون الدولي".

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن ترامب قوله في رسالته لرئيس الوزراء النرويجي: "بما أن بلادكم قررت عدم منحي جائزة نوبل للسلام بعدما أوقفت أكثر من ثماني حروب، لم أعد أشعر بأنني ملزم بالعمل فقط من أجل السلام".

وأضاف أن العالم لن يكون آمنا ما لم تسيطر الولايات المتحدة على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك.

ويأتي حديث ترامب بعد سلسلة من التصريحات التي حملت تصعيدًا متواصلًا تجاه الجزيرة، إذ قال مساء الأحد إن كوبنهاجن لم تتخذ أي خطوات لإبعاد ما وصفه بـ"التهديد الروسي" عن جرينلاند، مضيفاً: "حان الوقت لذلك الآن وسيتم".

وأكد ترامب في تغريدة على منصته "تروث سوشيال" أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ 20 عامًا كان يطالب الدنمارك بحماية الجزيرة، إلا أن الدنمارك لم تتخذ أي إجراء ملموس"، على حد قوله.