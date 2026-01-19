قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه ينبغي الإسراع بتنفيذ الاتفاق الذي تسنى التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، بما في ذلك دمج المقاتلين الأكراد بالكامل في القوات المسلحة السورية.

وفي تصريح له عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أكد أردوغان أن تركيا لن تسمح بأي محاولات لتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، في وقت يتوق فيه السوريون إلى السلام بعد صراع لسنوات، مضيفا أن "عهد الإرهاب" في المنطقة قد انتهى، وفق وكالة رويترز.

وأشاد أردوغان بالحكومة السورية لما وصفه بالعملية الدقيقة للغاية التي نفذتها في شمال شرق البلاد.

وأضاف أن الحكومة التركية ستواصل العمل لتحقيق هدفها المتمثل في جعل تركيا والمنطقة "خاليتين من الإرهاب"، في إشارة إلى عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تعتبره أنقرة مرتبطا بالقوات الكردية في سوريا.

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمشس الأحد، على اتفاق بشأن اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.

وينص الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية بمحافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية مسؤولية المعابر الحدودية وحقول النفط في مناطق شمال شرق سوريا، وتأمين حماية القوات النظامية لها.

وتلتزم الحكومة السورية، بموجب الاتفاق، بعدم التعرض لمقاتلي "قسد" وموظفي الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.