أسامة كمال عن تمزيق مندوب إسرائيل ميثاق الأمم المتحدة: لو تلميذ في مدرسة المفروض يتحاسب

علق الإعلامي أسامة كمال، على تمزيق مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، صفحات من ميثاق الأمم المتحدة، احتجاجاً على التصويت على مشروع قرار يدعو لتوسيع امتيازات فلسطين كـ«دولة مراقب».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «لو تلميذ في مدرسة أو طالب في جامعة أو موظف في مكان ما أو لاعب كرة المفروض يتحاسب ويتحاكم على اللي عمله».

واستنكر منح الأمم المتحدة حقوقًا لأشخاص يهينون المنظمة وأعضاء الجمعية العامة ودول العالم بتلك الطريقة، قائلًا إن ردود الفعل ستكون مختلفة لو كان ممزق القرار شخصًا عربيًا.

وأضاف: «لو اللي خرج شخص عربي ووقف يقطع الميثاق، هل هيتعاملوا معاه على أساس إنه عادي جدا، ولا باستهجان واستنكار وشجب وفرض بعض العقوبات الشخصية عليه وعلى دولته؟!».

وشنّ مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الجمعة، هجوماً حاداً ضد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومزق صفحات من ميثاق المنظمة، احتجاجاً على التصويت على مشروع قرار يدعو لتوسيع امتيازات فلسطين كـ«دولة مراقب».

وأحضر المندوب الإسرائيلي إلى منصة الجلسة «ماكينة صغيرة» مزّق من خلالها صفحات من ميثاق الأمم المتحدة، للتعبير عن رفض التصويت، وذلك عقب إنهاء كلمته أمام الجمعية العامة.