يديعوت أحرونوت: تفتيش وتحقيق وإذلال للفلسطينيين العائدين على يد ميليشيات محلية

أفاد تقرير إسرائيلي بأن فلسطينيين عادوا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح كشفوا عن واقع جديد على الأرض، حيث تستحدث ميليشيات محلية مدعومة إسرائيليا آليات تفتيش وتحقيق مع العائدين.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر محلية أن هذه الميليشيات تتوجه إلى أفراد عائلات عناصر "حماس" والعاملين في مؤسسات الحركة، وتطالبهم بقطع صلاتهم بأقاربهم، بدعوى أن الميليشيات هي المسؤولة الآن عن النظام العام في القطاع.

ووفق شهادات العائدين إلى القطاع، يجري منع إدخال أي شيء وسط تحقيق واذلال لهم من قبل ميليشيات عميلة لإسرائيل.

وعلى خلفية هذه الاتهامات، قال زعيم الميليشيا العميلة، غسان الدهيني، لموقع "ynet" إن مجموعته ستلعب دورا في كل ما يتعلق بالدخول والخروج عبر معبر رفح.

وفي سياق متصل، أطلق حسام الأسطل، قائد ميليشيا تدعمها إسرائيل في خان يونس، تصريحات أكثر حدة، حيث جاء في بيان له: "على كل عائلة لديها ابن أو قريب يعمل في الأجهزة الأمنية التابعة لحماس أو في مؤسساتها، بما في ذلك المدنية، أن تعلم أن دورهم قد انتهى".



وأضاف: "لقد اتخذنا قراراً بحسم المعركة مع حماس بشكل كامل، في جميع المجالات ودون استثناء". ووفقا لقوله، فإن كل من يستمر في التعاون مع حماس "سيتحمل مسؤولية اعتقاله أو موته.. هذا هو التحذير الأخير، فمرحلة الحسم تقترب".

بالموازاة مع ذلك، صرح رئيس "لجنة إدارة غزة" (التي لم تدخل القطاع فعليا بعد)، علي شعث، بأن افتتاح معبر رفح "يمثل بداية لمسار يعيد ربط ما انقطع ويفتح نافذة أمل حقيقية للفلسطينيين".

وأوضح أن "هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع الشركاء والوسطاء كجزء من خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تنشر اللجنة قريبا آليات التسجيل، ومعايير الأولوية، والجداول الزمنية للعبور، بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص". كما أشاد شعث بمصر لدورها في فتح المعبر.

ولكن، رغم الإعلان عن خطة النقاط العشرين منذ أكثر من أربعة أشهر، فإن لجنة إدارة غزة، أو ما يعرف بـ "حكومة التكنوقراط"، لا تزال معطلة داخل القطاع. وبحسب مصدر فلسطيني تحدث لـ "ynet"، فإن اللجنة تعمل دون مقر ثابت، مشيرا إلى عدم وجود أي أفق لإقامة مقر كهذا في المدى القريب أو المنظور.