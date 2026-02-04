قاتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يطعن على حكم سجنه مدى الحياة

قال محامو الدفاع عن الرجل الذي قتل رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، رميا بالرصاص في عام 2022، إنه طعن اليوم الأربعاء، على الحكم الذي صدر عن محكمة يابانية في الشهر الماضي، والذي يقضي بسجنه مدى الحياة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وكان محامو الدفاع عن المدعو تيتسويا ياماجامي /45 عاما/، قد طلب من محكمة نارا الجزئية إصدار حكم محدد المدة عليه، مشيرا إلى أنه كان قد واجه صعوبات خلال فترة نشأته، ولكن المحكمة قضت عليه بالسجن المؤبد، بناء على طلب ممثلي الادعاء.

ومن جانبه، قال ماساكي فوروكاوا، كبير فريق الدفاع عن ياماجاي، في بيان له بدون ذكر تفاصيل: "لقد قدمنا مذكرة استئناف للحصول على فرصة لتصحيح الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، بعد إجراء مناقشات مع المدعى عليه".

وتم تقديم الاستئناف إلى محكمة أوساكا العليا في الموعد النهائي، اليوم الأربعاء، بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية في 21 يناير الماضي.

وكان آبي، الذي يعد أحد أكثر السياسيين نفوذا في اليابان، يشغل مقعدا في البرلمان بعد تركه رئاسة الوزراء عندما قُتل في عام 2022. وأصاب الحادث اليابان، التي تفرض قيودا صارمة على حيازة الأسلحة، بالصدمة.

وقال المهاجم للمحققين إن دافعه كان كراهية كنيسة مثيرة للجدل، ورغبته في كشف النقاب عن علاقات الساسة اليابانيين بـ "كنيسة التوحيد"، التي ألقى باللائمة عليها في تشجيع والدته على إهماله أثناء فترة طفولته الصعبة.