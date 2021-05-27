قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، يعمل على دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال تنفيذ برامج وحلول مختلفة للحماية الاجتماعية، بالتوازي مع توفير حلول أخرى للتمكين الاقتصادي.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الخميس، أن الصندوق يستهدف إعانة الأسر الأولى بالرعاية على كسب قوت يومها وامتلاك القدرة على تلبية احتياجاتها المعيشية، مستشهدًا بمبادرة «بر أمان» والتي تستهدف رعاية صغار الصيادين وتوفير الأدوات لممارسة مهنتهم.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف حصر عدد الصيادين الذين يمتلكون تراخيص، وبدء عمل قاعدة بيانات متكاملة تضمن توفير الحماية الاجتماعية وأدوات الإنتاج لهم، موضحًا أن الصندوق رصد 50 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة.

ولفت متحدث تحيا مصر، إلى إطلاق المرحلة الأولى لـ«بر أمان» من الفيوم، اليوم الخميس، قائلًا إنها تستهدف أكثر من 6 آلاف صياد وأصحاب المراكب؛ لتوفير الشباك والملابس التي تأمنهم خلال ممارسة مهنتهم.

وذكر أن الصندوق يعمل مع وزارة التضامن وهيئة الثروة السمكية، لتقنين وضع الصيادين أصحاب التراخيص، مضيفًا أن «المبادرة لا تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية فقط، وإنما توفير المعلومة الموثقة والمستهدفة من خلال الحكومة أو المجتمع المدني».

وأوضح مختار، أن المرحلة الأولى، التي تبلغ تكلفتها التقديرية 6 ملايين جنيه، تجريبية لتقييم الدراسات، متابعًا أن المرحلة الثانية تشمل المنزلة والبرلس، ثم نهر النيل بالكامل، ثم بحيرات ناصر والبردويل؛ لاستغلال المورد المائي بأفضل شكل.

وتشارك الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الخميس، في فعاليات انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.