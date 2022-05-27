تموين الإسكندرية تشن حملات على محلات إكسسوارات وكماليات السيارات لضبط السلع مجهولة المصدر

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية حملات رقابية على محلات إكسسوارات وكماليات السيارات لضبط السلع مجهولة المصدر لحماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وأسفرت الحملات وفقا لبيان المديرية عن تحرير محاضر لعدد من محلات إكسسوارات وكماليات السيارات بمنطقتي شرق ووسط الإسكندرية.

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط 120 علبة فلاش ليد، و54 علبة فنار مجهول المصدر، و57 علبة سرينة بالهورن ماركات مختلفة، 4 فانوس إشارة إنذار طواريء خاص بسيارات النجدة، 1 سرينة نجدة طواريء، و7 فنار إشارة طواريء دوار (نجدة)، و45 علبة رول فاميه، 11 رول أفلام حماية اسكرينادة أبيض مجهول المصدر، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.