وزيرة التضامن: الاتفاق على وضع آلية منظمة لتوزيع التمويل العربي وفقا للأولويات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ جزءا كبيرا من التمويل متاح في المنطقة العربية، لكن يجب ضمان حوكمته وعدالة توزيعه وكفاءة استخدامه وقياس أثره.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «صباحك مصري» الذي يُقدمه الإعلامي هشام عاصي على قناة «mbc مصر 2»، وعرضت اليوم السبت، أن كل البنوك ومؤسسات التمويل العربية استجابت سريعا للقضايا المختلفة التي تعج بها المنطقة، وعلى رأسها ارتفاع نسب الفقر.

وأشارت أيضا إلى قضايا اللاجئين، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وإشراك المرأة في سوق العمل.

ولفتت إلى الاتفاق على وضع آلية منظمة ومحوكمة لتوزيع التمويل العربي على كل الدول وكل القضايا طبقا للأولويات المطروحة، كما تم الاتفاق على إيجاد منصة إلكترونية تطرح عليها كل فرص التمويل العربي والإسلامي.

وشددت على أهمية هذه الخطوة في تمكين الدول التقدم إليها، وأن يتم وضع أولويات للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في المنطقة.

والثلاثاء، افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ.

وعقد المؤتمر، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية «إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب» بجامعة الدول العربية.