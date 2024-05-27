 إصابة شرطي إسرائيلي في هجوم عند باب الخليل بمدينة القدس - بوابة الشروق
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إصابة شرطي إسرائيلي في هجوم عند باب الخليل بمدينة القدس

وكالات
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 3:25 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 3:25 م

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، بإصابة عنصر من الشرطة الإسرائيلية في عملية طعن وقعت قرب باب الخليل أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت وكالة «تسنيم» للأنباء، إن شرطة الاحتلال عملت على إغلاق أبواب البلدة القديمة في القدس عقب عملية الطعن.

وفي وقت سابق، اعتدت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، على صحفي، ومنعت دخول آخر إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الصحفي أحمد الصفدي، وهو في طريقه إلى المسجد الأقصى، وأوقفت الصحفي أحمد جلاجل ومنعته من دخول المسجد.

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