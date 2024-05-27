نائب محافظ القاهرة تجتمع لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بالأحياء

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا مع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، وذلك بحضور اللواء أحمد يوسف، مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ومديري الطرق و التخطيط والمالية والمتابعة الميدانية والمجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية لمتابعة الخطة الاستثمارية مع قرب انتهاء العام المالي 2023/2024 والمشروعات التي تم إدراجها في الخطة.

واستعرضت عبدالمنعم، اليوم الإثنين، المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بالأحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات للإنتهاء منها بأسرع وقت للإنتهاء من خطة المشروعات وتحسين نسب تنفيذ المشروعات سواء في مجال الرصف و الإنارة وتدعيم الوحدات المحلية، موجهة الشكر لرؤساء الأحياء لتحسين نسب التنفيذ مع دعوتها لاستمرار الجهود في الفترة القليلة المتبقيه من خلال الانتهاء من المستخلصات المالية عبر متابعة الاعتماد المالي الاجمالي و التكميلي والمنصرف و نسب الانفاق.

وأوضحت استعدادات أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك عن طريق عمل حصر مبدئ للأماكن المتاحة لإقامة الشوادر مع مراعاة اختيار المواقع المناسبة لإقامتها تحقيقا للسيولة المرورية ومنع التكدسات والاشغالات التي تعوق حركة السير للمركبات والمشاه الى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق وحفاظا على البيئة.



وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على استمرار الحملات المكثفة والإرتقاء بمستوى منظومة النظافة بأحياء المنطقة الجنوبية تحقيقا للهدف والخطة الممنهجة التى تم وضعها لتحسين مستويات النظافة مع التأكيد على بذل كافة الجهود والتواصل المباشر مع المواطنيين لتحقيق رضائهم عن هذا الملف الهام من خلال رفع المخلفات والتراكمات و الرتش و ذلك بمتابعة شخصية من رؤساء الأحياء وبالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة وأفرعها خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وتابعت عددا من الملفات الهامة على رأسها المشروعات القومية التنموية والخدمية الجارية بالمنطقة الجنوبية وعلى رأسها مشروع القطار السريع بحلوان و رفع كفاءة و تطوير الطريق الدائري بنطاق احياء مصر القديمة و البساتين ودار السلام ضمن مشروع تحسين الهوية البصرية للطريق تمهيدا لافتتاح المتحف المصري الكبير من خلال توجيه العمل الدؤوب على رفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق الدائري الى جانب حصر جميع الاراضي الفضاء الناتجة عن إزالة العقارات عبر تشكيل اللجان بالأحياء المعنية للحفاظ عليها باعتبارها أراضي أملاك للدولة.