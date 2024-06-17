تحذير أممي من تدفق هائل للنازحين من السودان إلى جنوب السودان

حذر مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الاثنين، من زيادة "هائلة" محتملة في عدد النازحين من السودان إلى جنوب السودان مع استمرار الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من 14 شهرا.

وقال غراندي، في حسابه على منصة إكس إنه التقى في منطقة الرنك بجنوب السودان مع عائلات وصلت من السودان في الآونة الأخيرة.

وأضاف "الجهود الإنسانية التي تُبذل هنا ضخمة، ولكن سيكون من الصعب التعامل مع الزيادة الهائلة المحتملة في عدد الوافدين، وهو احتمال حقيقي لا يمكن الحيلولة دونه، إلا بوقف الحرب".

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في الجيش في إطار عملية سياسية مدعومة دوليا كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات.