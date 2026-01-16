شهدت منطقتا دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي في سوريا، اليوم الجمعة، خروج آلاف المدنيين باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية، في حين وجه الجيش السوري دعوة لعناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للانشقاق وتسليم السلاح.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في بيان: "بادروا بالانشقاق عن تنظيم قسد؛ فوطنكم يرحب بكم في أي وقت ومكان. إن مشكلتنا كانت وما زالت مع ميليشيات حزب العمال الكردستاني "الإرهابية" وفلول النظام البائد الذين يستهدفون الأهالي ويدمرون المجتمع السوري".

ودعت الهيئة العناصر إلى "المسارعة بالانشقاق والعودة إلى كنف الدولة وذويهم".

من جانبها، أكدت إدارة منطقة دير حافر استمرار تدفق المدنيين عبر طرق فرعية غير آمنة، جراء مواصلة تنظيم "قسد" منع الأهالي من الخروج عبر الممر الإنساني الذي أعلنت عنه هيئة العمليات.

وأوضحت الإدارة في بيان لها: "تم تسجيل خروج أكثر من 4000 مدني من مخرج واحد حتى الآن، ويعمل مكتب الشؤون الاجتماعية على تسجيل البيانات وتوجيه العائلات إلى مراكز الإيواء المخصصة وتقديم الاحتياجات الأساسية لهم".

وقال محمد الحديدي، أحد سكان دير حافر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هناك عشرات الآلاف يتجهون عبر الأراضي الزراعية الموحلة نحو قرى ريف دير حافر الشمالي والجنوبي للوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة".

وأضاف أن عناصر "قسد" أغلقوا الطريق المؤدي إلى قرية حميمة بالكتل الإسمنتية وهددوا بإطلاق النار على الأهالي، مشيراً إلى حالة من الرعب تسود المنطقة وسط عمليات نهب وسرقة للمنازل والمحال التجارية.

وفي سياق متصل، قال محمد المانعي من قرية وضحة: "منذ الصباح وأنا أنتظر عبور أقاربي، لكن إغلاق الطرق وزرع الألغام، بالإضافة إلى غمر الأراضي بمياه قنوات الري، ضاعف معاناة الفارين ومعظمهم من النساء والأطفال، الذين يحاولون أيضاً إنقاذ مواشيهم".

ميدانيا، أفادت مصادر محلية بسماع صوت تحليق طائرات حربية في سماء ريف حلب الشرقي لأول مرة منذ فترة.

وأكد مصدر ميداني في الجيش السوري لـ (د ب أ) أن القوات أتمت استعداداتها لبدء العملية العسكرية منذ أمس، ولكن تم تمديد مهلة الممر الإنساني حتى الخامسة مساء اليوم لإتاحة المجال للمدنيين.

وشدد المصدر على أن "معركة دير حافر ومسكنة ضرورة للجيش لملاحقة فلول النظام المرصودين هناك وعناصر حزب العمال الكردستاني".

وكانت السلطات قد أعلنت يوم الاثنين الماضي منطقتي دير حافر ومسكنة "منطقة عسكرية مغلقة"، ومن المقرر أن تنتهي المهلة المحددة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم.

يشار إلى أن حيي الأشرفية والشيخ عبد المقصود في حلب قد شهدا اشتباكات بين الجيش السوري وقسد في وقت سابق من الشهر الجاري ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانتهت بالتوصل لاتفاق بوساطة دولية لوقف إطلاق النار بين الجانبين.