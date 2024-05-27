إدارة أمريكية معنية بالمناخ تتوقع موسم أعاصير نشطة للغاية

توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة NOAA، أن يكون موسم الأعاصير الأطلسية العام الجاري نشطا للغاية، وذلك مع تطور ظاهرة النينيا في المحيط الهادئ والمياه الدافئة شبه القياسية في المحيط الأطلسي.

وأوضحت الإدارة، التي تهتم بشؤون علم المحيطات والطقس والمناخ المتعلق بالغلاف الجوي، في بيان لها، أن هناك احتمالات بنسبة 85 بالمئة أن يكون موسم الأعاصير هذا العام أكثر نشاطا من المعتاد، مع احتمال حدوث ما بين 17 إلى 25 عاصفة بسرعات رياح لا تقل عن 63 كيلومترا في الساعة.

وقال خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بالمناخ التابع للإدارة، إن ما بين 8 إلى 13 من تلك العواصف ستتطور إلى أعاصير تبلغ سرعة رياحها 119 كيلومترا في الساعة، متوقعين حدوث ما بين 4 إلى 7 أعاصير كبيرة تحمل رياحا تبلغ سرعتها 179 كيلومترا في الساعة على الأقل.

وأشار البيان إلى أن موسم الأعاصير النموذجي يشتمل على 14 عاصفة مسماة وسبعة أعاصير، 3 منها كبيرة.

والنينيا هي ظاهرة مناخية تشكل تغيرا دوريا غير منتظم في الرياح ودرجات الحرارة في المحيطات، ما يجعل الغلاف الجوي للأرض أقل استقرارا وأكثر ملاءمة لتطور العواصف وتقويتها.