وزير خارجية الأردن: حكومة نتنياهو متطرفة وردود فعلها تؤكد عدم اكتراثها بالقانون الدولي

قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تستمر في تحدي العالم وتقوض القانون الدولي.

وأضاف في تصريحات صحفية، قبيل انعقاد اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، في بروكسل، أن «حكومة نتنياهو متطرفة وردود فعلها تؤكد عدم اكتراثها بالقانون الدولي».

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها الحرب على غزة، مع وزراء خارجية عرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.

الصفدي، سيشارك في اجتماع مجلس الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط ضمن مؤتمر بروكسل لدعم سوريا والمنطقة، كما سيعقد سلسلة من اللقاءات مع نظرائه والمسئولين الدوليين المشاركين في أعمال الاجتماع.

كما يشارك في اجتماع بشأن الجهود المبذولة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سياق المتابعة للاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي