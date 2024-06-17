زيزو قائداً للزمالك أمام المصري

سيكون أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك هو قائد الفريق في مباراته ضد المصري البورسعيدي التي تقام مساء اليوم الإثنين.

ويتقابل الزمالك مع المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الممتاز.

وفي ظل غياب عمر جابر بسبب الإيقاف فإن شارة القيادة تؤول إلى أقدم اللاعبين في التشكيلة الحالية وهو زيزو.

وكان زيزو قد انضم للزمالك في يناير 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي، حيث ساهم في العديد من الانتصارات والبطولات مع الفريق أبرزها كأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، والسوبر الأفريقي، والدوري المصري "مرتين" وكأس مصر والسوبر المصري.