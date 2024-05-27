رئيس أوكرانيا يدعو الغرب وأمريكا إلى إرغام روسيا على السلام بكل الوسائل

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الدول الغربية والولايات المتحدة إلى إرغام روسيا على السلام "بكل الوسائل" خلال زيارة إلى مدريد التي وعدت بمليار يورو كمساعدات عسكرية لكييف.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني في مدريد: "جنودنا يدافعون عن أنفسهم أمام الهجوم الروسي، ولهذا السبب يجب أن نكثف عملنا المشترك مع شركائنا لتحقيق الأمن وإرغام روسيا بشكل ملموس على السلام بكل الوسائل".

واعتبر الرئيس الأوكراني أنه يجب "الضغط ليس على روسيا فحسب، بل على شركائنا أيضا حتى يمنحونا إمكانية الدفاع عن أنفسنا"، مكررا مطالبته بأنظمة دفاع جوي قادرة على التصدي للقصف الجوي الروسي، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى "سبعة أنظمة إضافية من طراز باتريوت"، بينها "اثنان على الأقل لخاركيف"، وهي مدينة تقع على بعد حوالي أربعين كيلومترا من الحدود وتتعرض للقصف.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن عدم تأييده لاستخدام أوكرانيا أسلحة غربية في ضرب الأراضي الروسية، لكنه كرر أن بلاده ستقف "إلى جانب أوكرانيا طوال الوقت"، معلنا مساعدات عسكرية جديدة في إطار اتفاقية أمنية مع كييف.

وأضاف سانشيز أن هذا الاتفاق ينص على "التزام بمساعدات عسكرية بقيمة مليار يورو لعام 2024" من مدريد، "لتمكين أوكرانيا من تعزيز قدراتها الدفاعية".

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على انعقاد قمة من أجل السلام في أوكرانيا تستضيفها سويسرا، رفض زيلينسكي اقتراح الصين والبرازيل دعوة روسيا إليها، معتبرا أن ذلك "سيعرقل كل شيء".

وتطالب أوكرانيا التي تواجه صعوبات في عدة مناطق على الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية، خصوصا بأنظمة أمريكية من طراز باتريوت لمواجهة القصف الروسي، باعتبار أنها لا تملك في الوقت الراهن سوى ربع الإمكانات التي تحتاج إليها، وأيضا بالسماح لها بضرب الأراضي الروسية في العمق بأسلحة غربية وهو ما يرفضه الأمريكيون والأوروبيون حتى الآن، خشية حدوث تصعيد.