تنعقد فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر لجامعة عين شمس تحت عنوان " التحالف ‏والشراكات" على مدار يومى الخميس والجمعة الموافق 30- 31 مايو 2024 بفندق تريومف التجمع، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين ‏شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ‏والبحوث.

يأتي تنظيم المؤتمر انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على التواصل العلمي بين كافة قطاعات ‏وكليات الجامعة ومواكبة التطور التكنولوجي وفتح آفاق للتعاون والشراكة مع كافة المؤسسات ‏والجهات. ويضم المؤتمر على مدار يومين عدة جلسات بمشاركة نخبة من المتخصصين من مختلف القطاعات العلمية.

تتضمن فعاليات اليوم الأول جلسات حول الدرجات المزدوجة في قطاع الهندسة وعلوم الحاسب الآلي، الشراكات في عدة مجالات منها: اللغويات، الحكم والمساءلة، الصناعة، الابتكار والتدريب والتطوير الوظيفي، القطاع الطبي والصحي، إدارة الأعمال.

كما تتضمن فعاليات اليوم الأول جلسة حول المعهد الدولي للتعليم عبر الإنترنت - مركز مصر.

كما يتم على هامش الجلسة الافتتاحية توقيع عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية الوطنية والإقليمية والدولية.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني عدة جلسات حول الشراكات مع: المنظمات غير الحكومية، قطاع العلوم الإنسانية، الآثار، الزراعة، التميز للاستدامة، الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على جوائز النشر الدولى، الحاصلين على جوائز الجامعة المختلفة وتكريم أبناء الجامعة الحاصلين على جوائز محلية وعالمية مرموقة.



