المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية: الغارة الجوية الأخيرة على رفح خطيرة للغاية

وصفت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي، اليوم الاثنين، الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد 35 شخصا على الأقل، بأنها حادثة "خطيرة للغاية".

وقالت يفعات تومر يروشالمي، خلال مؤتمر قانوني في مدينة إيلات الساحلية بجنوب إسرائيل: "من طبيعة الأمور أن تقع حوادث خطيرة في حرب بهذا النطاق وهذه الشدة"، على حد زعمها.

وأضافت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية أن "بعض الحوادث، مثل تلك التي وقعت في رفح بالأمس، خطيرة للغاية".

وزعمت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يأسف دائما عندما يلحق الأذى بالأبرياء من المارة، مضيفة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وبحسب الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهد 35 شخصا على الأقل وأصيب عشرات الأشخاص بجروح في الهجمات الجوية الإسرائيلية على رفح أمس الأحد.

وأعلن الهلال الأحمر أن خيام المدنيين الفارين تم قصفها خلال الهجوم. وأظهرت لقطات من مكان الحادث الملاجئ المؤقتة وهي تحترق.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مسؤولين كبارا في حماس لقوا حتفهم خلال الغارة الجوية.