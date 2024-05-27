كوريا الجنوبية تجري مناورات ردا على خطة كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس

نظم الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين، تدريبات جوية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، ردا على خطة كوريا الشمالية لإطلاق ما تدعي أنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول، إن هناك نحو 20 طائرة مقاتلة، من بينها مقاتلات شبح من طراز "إف-35 إيه"، أجرت التدريبات في منطقة وسطى جنوب منطقة حظر الطيران بالقرب من الحدود بين الكوريتين، وذلك بعد ساعات من إخطار كوريا الشمالية اليابان بخطتها لإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا اصطناعيا بين الاثنين ومنتصف ليل الثالث من يونيو.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان لها، إنه "تم إجراء تدريبات توجيه الضربات هذه لإظهار العزم والقدرات على العقاب الفوري والقوي وحتى النهاية إذا قام العدو باستفزازات".