إسرائيل: أهداف عملية رفح أوشكت على الاكتمال

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه "سيحقق قريبا أهدافه من الهجوم الذي يشنه في رفح".

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، "القضاء على نصف الوحدات القتالية التابعة لحركة حماس الفلسطينية".

وواصل مزاعمه: "حوالي 60 إلى 70% من أراضي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة تخضع حاليا للسيطرة العملية للقوات الإسرائيلية".

وقال: "الأمر سيستغرق بضعة أسابيع فقط قبل اكتمال العملية العسكرية في غزة".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، في بداية شهر مايو الماضي. وكان الهدف المعلن منها هو تفكيك آخر الوحدات القتالية التابعة لحركة حماس.