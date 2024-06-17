سفير تركيا: نتعاون مع الهلال الأحمر ‏المصري لإرسال مئات شاحنات المساعدات لغزة

• السفارة التركية تستضيف احتفالا بمناسبة عيد الأضحى بمشاركة مئات الأسر الفلسطينية والمصرية
أكد سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم، أن قلوب وعقول العالم الإسلامي كله، وخاصة مصر وتركيا، مع غزة.
وقال السفير شن، في الاحتفال الذي استضافته سفارة تركيا بمناسبة عيد الأضحى بمشاركة مئات الأسر الفلسطينية والمصرية: أردنا الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام من خلال استضافة ما يقرب من 1500 فلسطيني في حديقة مقر سفارتنا في وقت لم تتوقف فيه الحرب عن سفك الدماء في غزة.
وأوضح أن الأعياد هي مناسبات للتعاون والمشاركة والاحتفال والمحبة، مردفا: "في غزة دمرت المنازل، وقُتل أو جُرح أطفال، أما الكبار فلقد أصابهم الوهن".
وشدد السفير التركي على أن "العالم الإسلامي بأكمله، وخاصة تركيا ومصر، قلوبنا وعقولنا مع غزة".
وتابع شن: "كتعبير صغير على تضامننا مع أشقائنا في غزة، أردنا أن نشارك هذا التضامن وهذه الروح باستضافة الفلسطينيين الذين جاءوا إلى مصر إضافة إلى الأسر المصرية في حديقة سفارتنا، وأردنا إسعاد الأطفال قليلاً".
ومضى السفير التركي قائلا: "المجتمع المدني في تركيا يولي اهتمام بالغ بغزة و لديه الرغبة في المساعدة"، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني تتعاون مع الهلال الأحمر المصري منذ فترة طويلة وتقوم بالفعل بإرسال مئات الشاحنات المحملة بمواد الإغاثة إلى غزة.
وأعرب السفير التركي عن الأمل في أن تتوقف الحرب وسفك الدماء في غزة في أسرع وقت ممكن، وأن يركض الأطفال بفرح خلال الأعياد وأن يقضوا حياتهم في وطنهم في بيئة صحية وآمنة.
وتابع: نأمل في أن يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال وكاف، وحماية أشقائنا الفلسطينيين، نساءً وأطفالاً وشيوخاً وشباباً على أرضهم تحت سقف الدولة الفلسطينية المستقلة والحرة والمشرفة.