سفير تركيا: نتعاون مع الهلال الأحمر ‏المصري لإرسال مئات شاحنات المساعدات لغزة

• السفارة التركية تستضيف احتفالا بمناسبة عيد الأضحى بمشاركة مئات الأسر الفلسطينية ‏والمصرية

أكد سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم، أن قلوب وعقول العالم الإسلامي كله، وخاصة مصر وتركيا، مع غزة‎.

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وقال السفير شن، في الاحتفال الذي استضافته سفارة تركيا بمناسبة عيد الأضحى بمشاركة مئات الأسر الفلسطينية ‏والمصرية: أردنا الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام من خلال استضافة ما يقرب من 1500 فلسطيني في حديقة ‏مقر سفارتنا في وقت لم تتوقف فيه الحرب عن سفك الدماء في غزة‎.

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وأوضح أن الأعياد هي مناسبات للتعاون والمشاركة والاحتفال والمحبة، مردفا: "في غزة دمرت المنازل، وقُتل أو جُرح أطفال، أما الكبار فلقد أصابهم الوهن". ‏

وشدد السفير التركي على أن "العالم الإسلامي بأكمله، وخاصة تركيا ومصر، قلوبنا وعقولنا مع غزة".

وتابع شن: "كتعبير صغير على تضامننا مع أشقائنا في غزة، ‏أردنا أن نشارك هذا التضامن وهذه الروح باستضافة الفلسطينيين الذين جاءوا إلى مصر إضافة إلى الأسر ‏المصرية في حديقة سفارتنا، وأردنا إسعاد الأطفال قليلاً‎".

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ومضى السفير التركي قائلا: "المجتمع المدني في تركيا يولي اهتمام بالغ بغزة و لديه الرغبة في المساعدة"، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني تتعاون مع الهلال الأحمر ‏المصري منذ فترة طويلة وتقوم بالفعل بإرسال مئات الشاحنات المحملة بمواد الإغاثة إلى غزة‎.

وأعرب السفير التركي عن الأمل في أن تتوقف الحرب وسفك ‏الدماء في غزة في أسرع وقت ممكن، وأن يركض الأطفال بفرح خلال الأعياد وأن يقضوا حياتهم في وطنهم في بيئة صحية ‏وآمنة‎.

وتابع: نأمل في أن يتم ‏التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال وكاف، وحماية أشقائنا ‏الفلسطينيين، نساءً وأطفالاً وشيوخاً وشباباً على أرضهم تحت سقف الدولة الفلسطينية المستقلة والحرة والمشرفة.