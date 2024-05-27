مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات جراء هجوم روسي على متجر في خاركيف

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لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في هجوم بقنبلة انزلاقية شنه الجيش الروسي على متجر كبير للأدوات والأجهزة المنزلية ومعدات الديكور والأعمال اليدوية في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا أمس السبت.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن حريقا اجتاح أكثر من عشرة آلاف متر مربع (108 آلاف قدم مربع) من المواد شديدة الاشتعال في متجر "إبيسنتر" للأدوات والأجهزة المنزلية ومعدات الديكور والأعمال اليدوية في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه كان هناك أكثر من 200 شخص داخل المتجر في وقت الهجوم.

وقال زيلينسكي، في خطابه المصور اليومي، "هذا الهجوم على خاركيف هو مثال آخر على الجنون ولا يمكن وصفه بخلاف ذلك".

وأضاف زيلينسكي "كان هناك العديد من العمال والعملاء داخل المتجر."

وأدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الغارة الجوية ووصفها بأنها "فظيعة"، قائلا إن "جهود روسيا لترويع المدنيين الأوكرانيين كجزء من حربها العدوانية ضد أوكرانيا إجرامية".

كانت خاركيف، التي تقع على بعد 30 كيلومترا فقط من الحدود الروسية، واحدة من أكثر المدن تضررا في حملة القصف التي تشنها موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقالت كييف إن روسيا استهدفت أيضا مدنا أخرى في أنحاء أوكرانيا مساء السبت.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن مجموعة من الصواريخ، بما في ذلك صواريخ كينجال الفرط صوتية والصواريخ والطائرات المسيرة أطلقت على غرب أوكرانيا.

وتم الإبلاغ عن انفجارات في منطقة خميلنيتسكي، حيث تقع قاعدة ستاروكوستيانتينيف الجوية أيضا.

ووفقا للإدارة الإقليمية، أصيب مبنى سكني في منطقة فينيتسا. وأصيب ثلاثة أشخاص في الهجوم ، حسبما كتب حاكم المنطقة سيرهي بورزوف على "تليجرام".

كما تعرضت منطقة لفيف على الحدود مع بولندا للهجوم ، بحسب ما كتبه عمدة لفيف أندريه سادوفي على تليجرام.

وسمع دوي انفجار بالقرب من العاصمة كييف، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة سوسبيلنى. ودوت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، ناشد زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج المشاركة في قمة السلام المخطط لها في سويسرا في حزيران/يونيو.

ودعت سويسرا نحو 160 دولة إلى قمة سلام يومي 15 و16 حزيران/يونيو لمناقشة السبل الممكنة لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا. ولم تتلق روسيا، التي غزت أوكرانيا منذ أكثر من عامين، دعوة للمشاركة.

وبحسب زيلينسكي، تقوم موسكو حاليا بالتحضير لهجوم آخر على شمال أوكرانيا بعد هجوم وقع مؤخرا بالقرب من مدينة خاركيف في شمال شرقي البلاد.