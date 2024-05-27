 اليابان ترصد سفنا صينية قرب جزر سينكاكو لليوم 158 على التوالي - بوابة الشروق
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اليابان ترصد سفنا صينية قرب جزر سينكاكو لليوم 158 على التوالي

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 9:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 9:50 ص

رصدت اليابان وجود سفن صينية بالقرب من جزر سينكاكو - التي تسيطر عليها اليابان- في بحر الصين الشرقي اليوم الاثنين لليوم الـ158 على التوالي.

وأشارت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن ذلك يمثل رقما قياسيا جديدا منذ أن وضعت الحكومة اليابانية سيطرتها على الجزر الصغيرة غير المأهولة في عام 2012.

ورصدت سفينة تابعة لخفر السواحل الياباني على ما إجماليه أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر على مشارف المياه الإقليمية اليابانية.

يذكر أن القوتين الآسيوتين على خلاف بشأن جزر سينكاكو التي تسيطر عليها طوكيو في بحر الصين الشرقي، والتي تطالب بها بكين وتسميها دياويو.

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