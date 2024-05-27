الحدث: الورقة العربية المقدمة لدول الاتحاد الأوروبي تدعو لاعتماد وجود قوات دولية في غزة

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كشفت فضائية «الحدث العربية» تفاصيل الورقة العربية المقدمة لدول الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها «تتضمن خطوات لوقف النار وقيام الدولة الفلسطينية».

وقالت القناة، إن «الورقة العربية أمام الاتحاد الأوروبي تتضمن الدعوة لوقف فوري للنار وعودة اللاجئين وفتح المعابر».

ودعت الورقة لانسحاب إسرائيلي من القطاع خلال 21 يومًا من وقف إطلاق النار، واعتماد وجود قوات دولية في غزة بقرار من مجلس الأمن».

كما دعت الورقة إلى تولي المؤسسة الأمنية الفلسطينية مهامها في غزة تحت حكم سلطة واحدة وسلاح واحد، مشددة على أهمية مواصلة منظمة التحرير صلاحياتها السيادية في إدارة ملف المفاوضات.

واستقبلت بروكسل بعد باريس وزراء عرب في اجتماعات متواصلة يلتقون خلالها نظرائهم في التكتل، الذي يزداد تأييد دوله لحل الدولتين، أسوة بجو عام يسود الأسرة الدولية.

وبعدما عجز عن الخروج بمواقف قوية بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس راهنا، يأمل الاتحاد الأوروبي بأن يلعب دورا في وضع حل دائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، عقدت لقاءات عدة مع الدول العربية في المنطقة. والاثنين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجددا نظراءهم من مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.