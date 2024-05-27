 العشاء الرسمي لماكرون يشمل تغييرات حديثة على المطبخ الألماني - بوابة الشروق
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العشاء الرسمي لماكرون يشمل تغييرات حديثة على المطبخ الألماني


نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 4:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 4:59 ص

كان المطبخ الألماني الكلاسيكي، ولكن الذي تم تحديثه وتطويره ليواكب الموسم، ضمن قائمة طعام العشاء الرسمي الذي أقيم في برلين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الأحد.

واختار جان جوران بارث، رئيس الطهاة للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، سلطة الهليون وحليب البازلاء لبدء العشاء.
وبالنسبة للطبق الرئيسي، قدم رئيس الطهاة سويربراتن – وهو لحم بقري مشوي تقليدي، عادة ما يتم تتبيله لعدة أيام - في صوص الجعة. كما شمل الطبق الرئيسي الهليون الأبيض - وهو طعام شهي محبوب في فصل الربيع في ألمانيا- بالإضافة إلى فطائر الراوند اللذيذة.
وفي نهاية العشاء تم تقديم الفاكهة والتي شملت البلسان والليمون والفراولة.

وتم عزف موسيقى كلاسيكية خلال الأمسية، حيث تم عزف مقطوعات موسيقية لموريس رافيل وفيليكس مندلسون بارتولدي، عزفها موسيقيون من أوركسترا برلين الفيلهارمونية.


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