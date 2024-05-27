المرصد السوري: دوي ثلاثة انفجارات في دير الزور شرق سوريا تزامنا مع تحليق مسيرات مجهولة

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد إن ثلاثة انفجارات دوت في دير الزور شرق سوريا تزامنا مع تحليق مسيرات مجهولة.
ولم يذكر المرصد المزيد من التفاصيل.