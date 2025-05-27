مدرب بيتيس قبل مواجهة تشيلسي بنهائي دوري المؤتمر: أنتوني يرغب في الانتقام

قال التشيلي مانويل بلجريني، المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني، إن البرازيلي أنتوني لاعب الفريق يرغب في الثأر من الأوقات الصعبة التي واجهتها مسيرته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انتقاله إلى الفريق الإسباني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي غدا الأربعاء أمام تشيلسي الإنجليزي، قد تكون الأخيرة للاعب البالغ من العمر 25 عاما وهو الذي انضم على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر في يناير الماضي، وجاء ذلك كنهاية لفترة مليئة بالصعوبات في الدوري الإنجليزي حيث فشل في أن يصل لمستوى التوقعات بعد تعاقد يونايتد معه مقابل 87 مليون جنيه إسترليني (118 مليون دولار).

ومع تسجيله تسعة أهداف في 25 مباراة مع ريال بيتيس، ومنها واحد في كل من مباراتي الذهاب والإياب في مواجهة فيورنتينا الإيطالي بقبل النهائي (انتهت 4/3 في المجموع للفريق الإسباني)، يستعد اللاعب لخوض نهائي أوروبي في بولندا، كما أنهى فريقه الموسم في المركز السادس بالدوري الإسباني ومن المتوقع أن يتعاقد معه بشكل دائم.

وذكرت تقارير أن أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، يرغبان في الحصول على توقيع اللاعب، حيث من المرجح أن يستعيد مانشستر يونايتد جزءا من المبلغ الذي دفعه لضمه.

وقال بلجريني الذي قاد بيتيس إلى أول نهائي أوروبي له : "لقد تحدثت معه قبل وصوله إلى بيتيس، لقد أخبرني أنه لم يكن يلعب لأنه لم يكن سعيدا".

وأضاف: "كان لديه الكثير من الشكوى بشأن ذلك، وهو يرغب في الثأر، أعتقد أنه فعل ذلك بالطريقة التي نعرف أنه كان يمكنه عمل ذلك من خلالها".