 ضبط 3 عناصر جنائية بحوزتهم كيلو استروكس وأسلحة نارية في القاهرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 مايو 2025 2:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط 3 عناصر جنائية بحوزتهم كيلو استروكس وأسلحة نارية في القاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 2:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 2:47 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عناصر جنائية بالقاهرة لجلبهم مخدرات وأسلحة نارية بقصد الاتجار.

وتوصلت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة إلى جلب 3 عناصر جنائية كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيداً للاتجار بها.

واستهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين بمنطقة السلام ثان بالقاهرة وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، و2 طبنجة، وأكثر من كيلو لمخدر الاستروكس.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية جالبي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة

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