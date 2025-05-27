آية سماحة تعتذر للفنانة مشيرة إسماعيل: ندفعت بتصرف غير لائق وأُقدّر تاريخها الفني

قدّمت الفنانة الشابة آية سماحة اعتذارًا رسميًا للفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، على خلفية تصريحات سابقة وصفتها بأنها "اندفاعية وغير مناسبة"، مؤكدة احترامها الكامل لتاريخ الفنانة الكبير ومكانتها الفنية.

وأوضحت سماحة، في منشور عبر حسابها الرسمي الموثق على "فيسبوك"، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أن رد فعلها كان نتيجة توترها الشديد وتأثرها بموقف إنساني، حيث تم إغلاق عيادة بيطرية كانت تعالج بعض القطط المريضة، مما أدى إلى حبس الحيوانات داخلها دون إمكانية وصول الأطباء إليها.

وقالت سماحة: "أُقدّر الفنانة مشيرة إسماعيل وتاريخها الكبير، ولم أقصد الإساءة لشخصها على الإطلاق. ما حدث كان نتيجة غضبي من الموقف نفسه، وليس تبريرًا، بل توضيح واعتذار صادق للفنانة مشيرة إسماعيل وعائلتها".

يُذكر أن الفنانة مشيرة إسماعيل كانت قد أعربت عن استيائها من وجود عيادة بيطرية في العقار الذي تقيم فيه، معتبرةً أن استخدامها للدور الأرضي كمستشفى للكلاب أمر غير قانوني، مما أثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أكد الطبيب البيطري المسؤول عن العيادة؛ في تصريحات صحفية، أن جميع التراخيص القانونية متوفرة، وأن العيادة لا تمثل أي خطر على السكان، مشيرًا إلى أن بعض سكان العقار يمتلكون كلابًا داخل المبنى.

وفي سياق متصل، تلقت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة أشرف زكي العديد من الشكاوى ضد الفنانة آية سماحة، بعد إساءتها للفنانة مشيرة إسماعيل، واتهامها لها بالتسبب في إغلاق إحدى العيادات البيطرية الموجود أسفل مسكن الأخيرة.

وقال أشرف زكي أن النقابة تنظر إلغاء تصريح عمل آية سماحة، غدا الثلاثاء خلال اجتماع مجلس النقابة، وذلك بناء على عدة شكاوى ضد سماحة لتجاوزها في الحديث عن الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس بشكل عام.