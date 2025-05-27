مراسل القاهرة الإخبارية من غزة: الاحتلال يوسع عملياته البرية ويشن غارات مكثفة على القطاع

قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وسّعت خلال الساعة الأخيرة من عملياتها البرية، تزامنا مع شن غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي استهدف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، خاصة حي التفاح والشجاعية.

وأضاف خلال تغطية حية على الهواء، مساء الثلاثاء، أن تلك المناطق تخضع لعمليات عسكرية إسرائيلية منذ أكثر من شهر ونصف، قائلًا إن هذه الهجمات تسببت في تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتغيير واضح في ملامح المكان.

وأشار إلى أن الاحتلال جدد قصفه لمناطق شرق محافظة خان يونس، بعد إصدار أوامر إخلاء شاملة للبلدات المحيطة، قائلًا إن إحدى الغارات أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين داخل مطبخ ميداني بحي التفاح.

ولفت إلى استشهاد فلسطينيين في قصف طال منطقة الصفطاوي شمال غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال مناطق في جباليا وبيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة آخرين.

وذكر أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت قبل قليل منطقة أصداء غرب خان يونس، حيث تنتشر خيام النازحين، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، في حين سُجل استهداف آخر لخيمة نازحين قرب منشآت «أونروا» الصناعية، أودى بحياة مواطن وأصاب آخرين بجراح متفاوتة، ولا تزال فرق الإسعاف تعمل على نقل الضحايا وسط ظروف ميدانية صعبة ومعقدة.