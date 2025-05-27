سماع دوي إطلاق نار إسرائيلي أثناء محاولة فلسطينيين الوصول إلى مركز توزيع مساعدات

صرح صحفي بوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أنه تم سماع دوي إطلاق النار وقذائف من دبابة إسرائيلية لدى محاولة حشود من الفلسطينيين الوصول إلى مركز تم فتحه لتوزيع المساعدات جنوبي قطاع غزة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أي إصابات.

ووقع إطلاق النار بينما كان مئات الآلاف من الفلسطينيين يسيرون عبر الخطوط العسكرية الإسرائيلية للوصول إلى مركز التوزيع الذي أنشأته مجموعة مدعومة من الولايات المتحدة في ضواحي رفح والتي قررت إسرائيل أن تتولى توزيع الغذاء في غزة.

وكان هذا هو ثاني أيام عمليات المركز.

وسمع الصحفي بوكالة أنباء أسوشيتد برس، والذي كان على مسافة من نقطة التوزيع، دوي إطلاق نار وقذائف دبابة. وشوهد الدخان ينبعث من المكان الذي استهدفته قذيفة الدبابة.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي.