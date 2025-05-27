منظمة التعاون الإسلامي تدين مجددا اقتحام مسئولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى

جددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إدانة اقتحام مسئولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال، عادة ذلك إمعانا في الممارسات الاستفزازية لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها.

وشددت المنظمة، في بيان اليوم، على أن المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.