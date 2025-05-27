باكستان: مسلحون يطلقون النار على شرطي حماية فرق مكافحة شلل الأطفال

قالت الشرطة ومسئولون، إن مسلحين أطلقوا النار على شرطي مكلف بحماية العاملين في مجال مكافحة مرض شلل الأطفال وأردوه قتيلا في جنوب غرب البلاد المضطرب، اليوم الثلاثاء، ثم لاذوا بالفرار.

وقال مسئول الشرطة المحلية محمد حسن، إن الهجوم وقع في نوشكي، وهي منطقة بإقليم بلوشستان المضطرب، مضيفا أن العاملين في مجال شلل الأطفال فروا دون أن يصاب أحدهم بأذى في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، على الفور، ولكن أصابع الاتهام تشير، "على الأرجح" إلى الجماعات الانفصالية وحركة طالبان باكستان التي صعدت هجماتها ضد قوات الأمن والمدنيين خلال الشهورالأخيرة.

وندد وزير الداخلية محسن نقوي، في بيان، بالاعتداء وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقفون خلف الهجوم، الذي جاء بعد يوم من إطلاق باكستان حملة وطنية لتطعيم 45 مليون طفل من شلل الأطفال.

ولا تزال باكستان وجارتها أفغانستان هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم يتم فيهما القضاء على الفيروس القاتل المسبب لشلل الأطفال، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية.