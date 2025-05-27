شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع جديد لإقامة مصنع متخصص في صناعة الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية، مع شركة صينية للمنسوجات يقام على مساحة 16 ألف متر باستثمارات 7 ملايين دولار، بما يعادل 348 مليون جنيها مصريا ويقام بتمويل ذاتى بالكامل ويوفر نحو 3000 فرصة عمل مباشرة ويستهدف إنتاج أكثر من 10 ملايين قطعة سنويًا يخصص 90% من الإنتاج للتصدير و10% للسوق المحلي.

وقع العقد اللواء محمد أحمد، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وجو شوينج، الممثلة القانونية للشركة ومالكتها، بحضور محمد طلبة، نائب مجلس النوتب عن محافظة الإسماعيلية وعدد من قيادات المنطقة وممثلي الشركة.

وأكد وليد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المتكاملة القائمة على جذب الصناعات التصديرية وعلى رأسها قطاع الملابس الجاهزة، مضيفا أن الأداء المتسارع للمنطقة يعكس مدى جاهزيتها لاستقبال مزيد من الاستثمارات النوعية ويبرهن فاعلية الخطط التنموية التي تنتهجها المنطقة لتحقيق القيمة المضافة محليًا وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة.

وأوضح جمال الدين أن المشروعات المتنوعة في القنطرة غرب خاصة في مجالات الغزل والمنسوجات والملابس، تساهم في بناء قاعدة صناعية متخصصة ومترابطة تدعم سلاسل الإمداد وتتيح فرصا أوسع للنمو المستدام، بما يعزز من قدرة القنطرة غرب الصناعية على التحول إلى مركز إقليمي رائد لصناعات النسيج والملابس الجاهزة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتابع جمال الدين أنه بهذا العقد وصل عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 21 مشروعًا بإجمالي استثمارات بنحو 603,5 مليون دولار وتوفر نحو 30,6 ألف فرصة عمل مباشرة، والذى يعكس الثقة المتنامية من جانب المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال بالمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الموقع الفريد للقنطرة غرب الذي يتوسط شبكة الموانئ التابعة للمنطقة ويرتبط بمحاور لوجستية وخدمية متكاملة، يُعطيها ميزة تنافسية عالية ويجعل منها وجهة مفضلة للصناعات كثيفة العمالة، كما يدعم التوجه الاستراتيجي للمنطقة نحو تحفيز التصدير وخفض فاتورة الواردات وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.