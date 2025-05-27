التعليم ترد على شكاوى تسكين 8 آلاف طفل من الدقي والعجوزة بمدارس العياط وأطفيح

رد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على شكاوى أولياء الأمور بشأن إلحاق نحو 8 آلاف طفل من سكان مناطق الدقي والعجوزة وإمبابة بالمدارس التجريبية في منطقتي العياط وأطفيح بمحافظة الجيزة؛ بسبب الكثافة الطلابية العالية.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON E»أن الوزارة تلتزم بتوفير أماكن لجميع الطلاب، موضحا أن باب التقديم لتنسيق المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية لغات متميز يُفتح في الأول من يونيو سنويا، في حين يُفتح باب التحويل الإلكتروني في الأول من يوليو من كل عام.

وأشار إلى أن المحافظات ذات الكثافات العالية مثل الجيزة، التي تضم 98 مدرسة منها 85 رسمية لغات و13 رسمية لغات متميز، يتم فيها التنسيق بناءً على السن الأعلى فالأقل حتى اكتمال الأماكن المتاحة.

وأكد أن الوزارة طبقت هذا العام نظاما للكثافات الطلابية بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 50 طالبا، مؤكدا أن «من غير المنطقي أن يضم الفصل 80 طالبا ولا يحضر الطلاب».

وأضاف أن اعتبارًا من الأول من يوليو ستتاح إمكانية التحويل الإلكتروني ولكن وفقاً للأماكن المتاحة، مؤكدا أن الوزارة تسعى لاستحداث مدارس رسمية لغات داخل المناطق ذات الكثافات العالية.

وقدم خيارين لأولياء الأمور، قائلا: «إما أن يتقدموا للمدارس الرسمية ابتداءً من الأول من يونيو، أو ينتظروا للتحويل الإلكتروني في الأول من يوليو للمدارس الرسمية لغات وفقا للموقع الجغرافي، والأماكن غير الشاغرة في المدارس».

ونوه أن التنسيق يخص المدارس الرسمية لغات فقط، موضحا أن المدارس «العربي» فيكون التقديم لها وفقا للموقع الجغرافي ولم تسجل أي شكاوى بشأنها.

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