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حرائق غابات واسعة في شمال شرق إسبانيا تتسبب في تدمير آلاف الهكتارات

مدريد - د ب أ
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 4:56 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 4:56 م

صرح وزير الداخلية الكاتالوني ميكيل بوخ اليوم الخميس، بأن العشرات من رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق غابات في شمال شرق إسبانيا، تسببت في تدمير أربعة آلاف هكتار من الأراضي.

وفي تصريحات إذاعية، تحدث بوخ عن "ليلة صعبة" زاد من صعوبتها التضاريس الوعرة في موقع الحريق بإقليم طراغونة.

وتحاول فرق الإطفاء إخماد النيران من على الأرض ومن الجو عن طريق إلقاء المياه عليها من المروحيات والطائرات. وأعلنت حكومة إقليم كتالونيا أن جهود احتواء الحرائق والدخان الناتج عنها لم تنجح حتى الآن.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية فقد فاقم ارتفاع درجات الحرار وقوة الرياح من حجم الحرائق. وتم إخلاء عدد من المنازل في عدد من مناطق الإقليم.

وقد تمتد الحرائق إلى مساحة تصل إلى 20 ألف هكتار إذا ما لم تتم السيطرة عليها.


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