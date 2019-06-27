«يوروبول»: التهديد الإرهابي من الجهاديين لا يزال مرتفعا في الاتحاد الأوروبي

أفاد تقرير من وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول)، اليوم الخميس، بأن التهديد الناتج عن الإرهاب سيما من الإسلاميين المتطرفين مازال مرتفعا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أنه رغم وقوع هجمات أقل في 2018 مقارنة بالعام السابق عليه، تم إفشال محاولات أكثر للجماعات الجهادية مقارنة بالعام السابق عليه.

وقالت يوروبول إن الهجمات الإرهابية قتلت 13 شخصا في الاتحاد الأوروبي في 2018 وكل المنفذين كانوا جهاديين.

وتابع التقرير أن الزيادة في عمليات القبض على المتطرفين اليمينيين في الاتحاد الأوروبي من 20 في 2017 إلى 44 العام الماضي "تشير إلى أن المتطرفين ذوي الميول المختلفة يفكرون بشكل متزايد في العنف على أنه وسيلة مبررة للمواجهة".

وذكرت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وقوع 129 هجوما إرهابيا في 2018، فشل منها 24 هجوما، وذلك مقابل 205 هجمات في 2017.

وقام الانفصاليون أو القوميون العرقيون وحدهم بتنفيذ أو الشروع في تنفيذ 83 هجوما العام الماضي ما يجعلهم أكبر جماعة إرهابية، بحسب التقرير.