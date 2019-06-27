الهند تفوز في نزاع تجاري مع أمريكا بشأن الألواح الشمسية

أعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس، أن سلسلة من حوافز الطاقة المتجددة الأمريكية انتهكت قواعد التجارة الدولية مع الهند، ما يهدد بإذكاء التوترات بين الولايات المتحدة والهند، فيما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي غدا الجمعة، على هامش أعمال قمة مجموعة الدول العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن منظمة التجارة العالمية أيدت معظم مزاعم الهند بأن الولايات المتحدة فرضت متطلبات محتوى محلي غير قانونية فضلت خلالها منتجات محلية في قطاع الطاقة المتجددة ، وذلك حسب الحكم الذي قضت به المنظمة، ومقرها جنيف والمنشور على موقعها الإلكتروني.

وربما يؤدي هذا الحكم إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة والهند في الوقت الذي ينخرط فيه الشريكان التجاريان في تصعيد متواصل لمعركة الرسوم الجمركية بينهما.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الهند فرضت رسوما إضافية على حوالي 30 سلعة أمريكية ردا على قرار ترامب في أول حزيران/يونيو الجاري إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لكمية من السلع الهندية بقيمة 3ر6 مليار دولار.