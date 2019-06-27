تحويل وجهة رحلة للخطوط الجوية الهندية إلى لندن إثر تهديد كاذب

قال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية (اير إنديا) إن طائرة تابعة للشركة كانت في طريقها من مومباي إلى مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة قد تم تحويلها إلى مطار ستانستيد في لندن اليوم الخميس بعد تهديد أمني محتمل اتضح لاحقا أنه خدعة.

وكتبت شركة الخطوط الجوية في البداية تغريدة على تويتر بأن مخاوف من وجود قنبلة أدت إلى هبوط رحلتها رقم "AI191" في ستانستيد، لكن بعد ذلك حذفت التغريدة.

وقال المتحدث باسم الشركة بعد ذلك إن الركاب الذين كانوا على متن الطائرة جميعهم سالمين، وأن التهديد كان خدعة.

وأكد مطار ستانستيد أن طائرة بوينج 777 لشركة اير إنديا قد حولت وجهتها إليه و"هبطت بأمان" مع تواجد الشرطة.

وأفاد بأنه تم إعادة فتح المدرج الذي استخدم لهبوط الطائرة واستأنف المطار عملياته بشكل كامل مجددا.

وقالت شرطة اسيكس التي يقع المطار ضمن نطاق مهامها إنه "تم تحويل وجهة طائرة إلى مطار ستانستيد الساعة 0950 تقريبا صباحا (0850 بتوقيت جرينتش) اليوم بعد تقارير حول تحذير أمني".

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن طائرات مقاتلة أسرعت لمرافقة الطائرة حتى تم "الهبوط الاحترازي" في ستانستيد.