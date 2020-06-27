وزير النقل يجدد الثقة بمجلس غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة مصيلحى

أصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير قرار 275 لسنه 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة الأسكندرية برئاسة محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الأسكندرية .

قال رئيس الغرفة لـ مال وأعمال الشروق أنه وزير النقل قرر تجديد الثقة فى مجلس غرفة ملاحة الأسكندرية لمدة 4 سنوات المقبلة .

وأضاف مصيلحى أن سيتولى رئاسة المجلس الجديد لمدة 4 سنوات المقبلة بعد تولى قيادة الغرفة على مدار 4 سنوات الماضية .

كما يتولى المهندس مروان السماك نائب رئيس الغرفة خلال 4 سنوات المقبلة ضمن تشكيل المجلس الجديد .

وتضم قائمة اعضاء غرفة الملاحة المهندس كريم سلامة وليد بدر

والمهندس مدحت القاضى ومحمد العنتبلى وطارق فهمى .

كما تضم قائمة الأعضاء نازلى الشاذلى عضو من ذوى الخبرة والمهندس خالد بيومى .

علاوة على محمد خليل عضو عن شعبة النقل البحرى بالغرف التجارية .

واحمد صقر عضو عن إتحاد الغرف التجارية وعادل الدسوقى عضو عن قطاع النقل البحرى .

كذلك اللواء حسام الروينى عضو عن هيئة موانى الأسكندرية واللواء أحمد حواش عن هيئة السلامة البحرية .

وأكد مصيلحي أن تجديد الثقة به كرئيس لغرفه ملاحة الأسكندرية للمرة الثانية على التوالى يضع على عاتقه مسئولية العمل على استكمال القضايا التى تولى الدفاع عنها التى تمس كافة المجتمع الملاحى .

ولفت إلى حرص مجلس إدارة الغرفة على التصدى لكافة التحديات التى يعانى منها المجتمع الملاحى بهدف علاجها

على صعيد متصل ذكر أنه تم تشكيل المجلس التنفيذى للغرفة برئاسه المهندس مروان السماك وعضويه وليد بدر والمهندس كريم سلامة والمهندس مدحت القاضى وطارق فهمى .

واتفق المجلس على إستمرار التعاون مع مكتب فريد الديب للمحاماة للعمل مستشار قانونى للغرفة .

كذلك تجديد الثقة فى مكتب مصطفى شوقى وشركاء للعمل محاسب قانونى للغرفة .

كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان الفرعية التى احد الاعمدة التى يتم الاعتماد عليها فى حل مشكلات الاعضاء .

كما اوصى المجلس بضرورة التواصل مع المنظمات العالمية بشأن إليات التعامل مع مرض كورونا بداخل الموانى المحلية .