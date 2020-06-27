مدير المياه الجوفية يتفقد مشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول

أجرى المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية لمشروع حماية مدينة طور سيناء من أخطار السيول، ضمن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول.

وتابع مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، خلال جولته نسبة التنفيذ ببحيرات اسلى، والثمان، وبدر، وأملاحة، والأعوج، والحواجز التي تقام عليها، لتخزين مياه السيول والأمطار، والاستفادة منها في اغراض الشرب والزراعة.

وقال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، إن مشروع حماية مدينة الطور يتضمن 5 بحيرات سعة كل بحيرة 5 ملايين متر مكعب من المياه، و 4 سدود إعاقة، بتكلفة تتخطى 277 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع تتماشى مع البرنامج الزمني للعملية.

وشدد على الشركة المنفذة للمشروع، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بجميع المواقع للعملية.