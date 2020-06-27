إصابة قائد شرطة المكسيك في هجوم مسلح ومقتل أربعة أشخاص

أصيب قائد شرطة مكسيكو سيتي عمر جارسيا حرفوش اليوم الجمعة، في هجوم مسلح نسب إلى واحدة من أقوى عصابات المخدرات في البلاد ، بينما قتل أربعة أشخاص آخرين في ذات الهجوم .

وقالت السلطات المكسيكية إن قائد شرطة مكسيكو سيتى والبالغ من العمر 38 عاما ، والذي تم تعيينه في أكتوبر لتولى شؤون الأمن في المدينة التي يقطنها 9 ملايين نسمة ، تعرض للهجوم المسلح في الساعة السادسة والنصف صباحا في حى لوماس دي تشابولتيبيك السكني الراقى .

وذكرت عمدة مدينة مكسيكو سيتى كلوديا شينباوم أن أشخاصا داخل سيارة فان أطلقوا النار من أسلحة ذات أعيرة كبيرة على سيارة تقل قائد شرطة مكسيكو سيتى عمر جارسيا حرفوش .

وقامت الشرطة بملاحقة المهاجمين وتبادلت إطلاق النار معهم .

وقال وزير الأمن المكسيكى ألفونسو دورازو في مؤتمر صحفي إن اثنين من الحراس الشخصيين لرئيس الشرطة وأحد المهاجمين وامرأة كانت تمر بمنطقة الحادث قتلوا.

وأرجع جارسيا حرفوش الهجوم إلى عصابة " الجيل الجديد في خاليسكو " للإتجار في المخدرات وقال إنه أصيب بثلاثة أعيرة نارية. وكتب في تغريدة على تويتر يقول "أمتنا بحاجة إلى مواصلة مواجهة الجريمة المنظمة الجبانة" .

وأوضح دورازو أن قائد شرطة مكسيكو سيتى أصيب في الكتف وعظمة الترقوة والركبة. وتم نقله إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية ، وفقا لمسؤولين أمنيين.

وذكر الوزير إن 13 شخصا اعتقلوا على خلفية الهجوم .

ووفقاً لدورازو ، كان هناك بالفعل "تهديد محتمل " ضد بعض المسؤولين الأمنيين قبل أسبوع ، وتم تكثيف الإجراءات الأمنية حولهم .

وقال الوزير إن السلطات تحقق في احتمالات قيام عصابة " الجيل الجديد في خاليسكو " بتنفيذ الهجوم.

وفى الوقت ذاته ، أفادت صحيفة "يونيفرسال" اليومية أن جهاز الاستخبارات المكسيكى كان يعلم أن العصابة ، التي تعرضت لضغوط متزايدة من جانب حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، كانت تخطط لاستهداف كبار المسؤولين الحكوميين.

وقال دورازو "نفترض أن هذا يمثل تحديا لدولة القانون".

وشملت المهام الرئيسية لجارسيا حرفوش تفكيك عصابات الاتجار في المخدرات.

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدى إلى إلقاء القبض على نيميسيو أوسيجويرا سرفانتس ، الملقب بـ " إل منتشو" ، زعيم عصابة "الجيل الجديد في خاليسكو " للمخدرات .

ونفذت عصابة " الجيل الجديد فى خاليسكا " للمخدرات عدة هجمات ضد قوات الأمن. وفي عام 2015 ، أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية ، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص. وفي العام ذاته نصبت عدة أكمنة ضد دوريات للشرطة أسفرت عن مقتل 25 شخصا .

ويعرف عمر جارسيا حرفوش بمشاركته في القبض على داماسو لوبيز نونيز ، خليفة بارون المخدرات الشهير خواكين "إل تشابو" جوزمان ، في عام 2017 في مكسيكو سيتي. ويقضى برونا المخدرات " نونيز " و " إل تشابو " عقوبات بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

وفى الوقت ذاته ، أعلنت سلطات الأمن الإقليمية إنه تم العثور على 14 جثة خارج بلدية فريسنيلو في ولاية زاكاتيكاس الشمالية المكسيكية .

وذكرت شبكة إذاعة وتلفزيون " تيليفيسا " المكسيكية أن الجثث ها كانت ملفوفة بالأغطية والبطاطين وكانت مكدسة على جانب الطريق . ولم ترد على الفور معلومات عمن قتلهم.

وتم العثور على جثة أخرى تم تقطيعها إلى نصفين في بلدية أخرى في زاكاتيكاس ، حسبما ذكرت السلطات .

وسجلت المكسيك التي يبلغ تعداد سكانها 130 مليون نسمة ما يقرب من 100 حالة قتل عمدى في المتوسط يوميًا في عام 2019. وتعاني المكسيك من مستويات عالية من الجريمة المنظمة.