حزب الخضر ينضم لأكبر حزبين لتشكيل ائتلاف حكومي تاريخي في أيرلندا

انضم حزب الخضر الأيرلندي اليوم الجمعة إلى أعضاء حزبى الوسط المتنافسين فى أيرلندا فيانا فايل وفاين جايل، اللذين لم يحكما معاً من قبل ، في تأييد ودعم تشكيل حكومة ائتلافية غير مسبوقة.

وكان حزب فاين جايل الذى ينتمى إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال ليو فارادكار أول من أيد الاتفاق، تلاه فيانا فايل بزعامة مايكل مارتن، الذي من المتوقع الآن أن يكون رئيس الوزراء الجديد لأيرلندا.

وينهي الاتفاق الجمود السياسي الذي أحكم قبضته على البلاد خلال جائحة فيروس كورونا، بعد نتائج غير حاسمة لانتخابات شباط/ فبراير الماضي.

وجاء ظهور ونشأة فاين جايل وفيانا فايل من أطراف متعارضة في الحرب الأهلية الأيرلندية في عشرينيات القرن الماضي، وكانا السمة المميزة للمشهد السياسي منذ ذلك الحين، حتى مع بدء زوال تفاصيل انقسامهما بمرور الزمن.

وقال مارتن إنه "سعيد" لأن عضويته الحزبية "شهدت المصادقة بأغلبية ساحقة" على برنامج الحكومة، مضيفاً أنها "لحظة تنطوى على فرصة" و"أمل".

"وهذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها، حزب الخضر الأصغر بقيادة إيمون ريان، الحكومة.

وبعد أن صوت 76 بالمئة من أعضائه لصالح الاتفاق، قالت نائبة زعيم حزب الخضر كاثرين مارتن لهيئة إذاعة وتلفزيون أيرلندا "آر تي إي"، إن الحزب "يعزز جهوده" لخدمة بلاده "ويضع المواطنين قبل السياسة".

وكان طلب الخضر بالتزام خفض انبعاثات الكربون بنسبة 7 بالمئة سنويا جزءا حيويا في برنامج الحكومة.

ومن بين التنازلات الأخرى لحزب الخضر، فرض حظر على واردات الغاز المتكسر الناجم عن عمليات التكسير الهيدروليكى ، والاستثمار في النقل العام.