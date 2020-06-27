مجلس النواب الأمريكي يوافق على تشريع لتحويل واشنطن العاصمة إلى الولاية 51

بعد أربعة عقود من إطلاق حملة لتصبح إحدى الولايات الأمريكية، تقدمت واشنطن العاصمة خطوة على الطريق كي تصبح الولاية رقم 51 عندما وافق مجلس النواب يوم الجمعة على قبول الطلب.

ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على الطلب بأغلبية 232 صوتا مقابل 180، دون أن يحصل على أي دعم من الجمهوريين.

وليس من المتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، هذا التشريع. وكان الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب قد أعلن معارضته للخطوة، مشيرا إلى أن تحويل واشنطن العاصمة إلى ولاية قد يفضي إلى انتخاب عدد أكبر من الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، وهي المدينة التي لم يختر فيها الناخبون سوى رؤساء بلديات ديمقراطيين.





وسيطلق على الولاية اسم (واشنطن دوجلاس كومنولث)، تيمنا باسم جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة وفريدريك دوجلاس وهو شخص كان عبدا في السابق واشتهر بتأييده لإلغاء الرق.

وكانت آخر مرة توسعت فيها الولايات المتحدة عام 1959، عندما أقر الكونجرس أن تصبح ألاسكا وهاواي الولايتين التاسعة والأربعين والخمسين على التوالي، وذلك بعد موافقة من الكونجرس ودعم من الرئيس.

وتعد واشنطن، التي أطلق عليها فريق (بارليمنت) الموسيقي وصف ”مدينة الشوكولاتة“، مدينة ذات أغلبية من السود منذ تعداد عام 1960. ويشكل الأمريكيون السود 46% من سكانها، وهي نفس النسبة المئوية للأمريكيين البيض.